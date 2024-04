POL-BOR: Bocholt - Kontrollwoche zur Steigerung der Radfahrsicherheit

Gronau (ots) - Die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer liegt der Kreispolizeibehörde Borken besonders am Herzen - schließlich verdeutlichen die Verkehrsunfallstatistiken seit Jahren das hohe Unfallrisiko dieser Gruppe, wobei die Ursache nicht selten von den Zweiradfahrenden selber ausgeht. In Gronau führte die Polizei nun am Dienstag und Mittwoch Schwerpunktkontrollen durch, bei denen insgesamt 116 Verstöße ...

