Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 19.12.2023 auf Mittwoch, 20.12.2023, wurde ein an einem Fahrradständer angeschlossenes, blaues Mountainbike der Marke Bergamont entwendet. Es stand in der Adolf-Glattacker-Straße vor der Haustür. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Während eines Friseurbesuches wurde einer Frau am Mittwoch, 20.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, ein graues Pedelec der Marke Cube entwendet. Das Pedelec stand in der Hauptstraße und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro.

