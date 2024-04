Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Illegale Umbauten durchgeführt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Bei der Kontrolle eines Kleinkraftrades am Sonntagmittag in der Klosterstraße stellten Beamte fest, dass an dem Zweirad umbauten erfolgten. Diese waren jedoch nicht eingetragen und führen auch dazu, dass sich die benötigte Führerscheinklasse ändert. Diese konnte der 35-jährige Fahrer aber nicht vorweisen. Das Zweirad wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

