Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gewahrsam genommen

Jena (ots)

Zweimal rückten Beamte am Sonntagmorgen bzw. Vormittag in die Charlottenstraße aus. Der erste Einsatz erfolgte aufgrund einer Ruhestörung. Der 39-jährige Verursacher wurde angetroffen und zur Ruhe ermahnt. Dem kam er sodann auch nach. Jedoch hielt dieser Zustand nicht lange an, denn knapp eine Stunde später erneut ein Notruf mit selbiger Einsatzadresse. Abermals gab es eine Ruhestörung, zudem auch eine Sachbeschädigung. der 39-Jährige zerschnitt den Hinterreifen eines Fahrrades. Aufgrund des Verhaltens des Mannes erfolgte die Ingewahrsamnahme, welche durch einen Richter bestätigt wurde. Die fällige Anzeige erhielt er obendrein.

