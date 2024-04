Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall bei vermeintlich grüner Ampel

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 84jähriger VW-Fahrer die Rießnerstraße in Fahrtrichtung Weimar-Nord und überquerte die Ampelkreuzung zur Ettersburger Straße bei grün. Zeitgleich befuhr ein 52jähriger Ford-Fahrer die Ettersburger Straße stadtauswärts. Er hielt zunächst an der Kreuzung bei roter Ampel. Als allerdings das vor ihm stehende Auto den grünen Rechtsabbiegepfeil nutze, dachte er irrtümlicherweise, das Grün gelte auch für ihn und fuhr in den Kreuzungsbereich, wo er mit dem VW-Fahrer zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der VW abgeschleppt werden musste.

