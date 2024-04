LPI-J: Mehrere Pkw aufgebrochen

Weimar (ots) - Am Samstag war eine 60jährige Weimarerin im Begriff umzuziehen. Dafür stellte sie einige Umzugskisten an der neuen Wohnanschrift in Weimar-Nord in den Hausflur. Während die Frau mit dem Umladen beschäftigt war, klauten unbekannte Täter einen Schmuckkasten aus einem der Kartons. Darin befand sich Schmuck im Wert von 2500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr