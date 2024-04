Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Praxis

Weimar (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Weimarer Innenstadt ein. Der/die Täter versuchten zunächst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, begaben sie sich auf den Balkon und konnten schließlich die dortige Tür erfolgreich aufbrechen. Im Gebäude entnahmen sie aus einem Schrank zwei Geldkassetten, hebelten sie auf und entwendeten circa 450 EUR Bargeld aus diesen. Nachdem sie das gesuchte Gut erlangten, flüchteten sie unerkannt über ein Fenster aus der Praxis. Bei der Tat wurde Sachschaden von fast 1000 EUR verursacht. Es wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls erstattet. Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder den Täter/n machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03643-8820 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

