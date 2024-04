Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, bewegte sich eine fünfköpfige Personengruppe fußläufig vom Hauptbahnhof Weimar über den Rastenberger Tunnel und die Rießnerstraße in Richtung Weimar-Nord. Hierbei wurden durch eine männliche Person in der Rießnerstraße eine Mülltonne an einem Einrichtungshaus umgeworfen sowie mindestens zwei Gullideckel aus ihrer Fassung gehoben und verkehrsgefährdend, unter anderem auf dem Radweg, liegen gelassen. Außerdem wurde anscheinend durch eben diese Gruppierung ein Fahrrad von den Fahrradständern am Hauptbahnhof entfernt, im Rastenberger Tunnel mutwillig beschädigt und zurückgelassen. Ein aufmerksamer Zeuge teilte den Vorgang der Polizei Weimar über Notruf mit. Die Gruppe konnte gestellt, jedoch der handelnde Täter bislang noch nicht identifiziert werden. Die Polizei Weimar leitete ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ein. Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 03643-8820 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

