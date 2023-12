Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Automaten und Schuppen aufgebrochen; Unfallflucht am Bahnübergang; Verkehrsunfall

Nehren (TÜ): Zigarettenautomaten und Schuppen aufgebrochen

Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag in der Bahnhofstraße ihr Unwesen getrieben. Am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, wurde der Polizei der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte hatten diesen aufgebrochen und ausgeplündert. Kurze Zeit später alarmierte eine Zeugin die Polizei. Diese hatte im Bereich eines dortigen Jugendhauses ebenfalls einen aufgebrochenen und leeren Zigarettenautomaten entdeckt. Zudem stellten die Beamten eine aufgebrochene Tür an einem Geräteschuppen auf einem angrenzenden Gartengrundstück fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus diesem nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (rd)

Ammerbuch (TÜ): Senkende Bahnschranken beschädigt und davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Ammerbuch sucht Zeugen eines äußerst riskanten Fahrmanövers am Donnerstagnachmittag in Altingen. Wie bislang bekannt ist, fuhr ein noch unbekannter Lenker eines weißen Fahrzeugs mit silbernen Dachträgern gegen 14.30 Uhr vom Industriegebiet Hagen herkommen in Richtung Böblinger Straße. Obwohl die Lichtzeichenanlage am dortigen Bahnübergang bereits in Betrieb war und ein anderes Fahrzeug angehalten hatte, scherte der unbekannte Lenker nach links aus, überholte das wartende Auto und schlängelte sich zwischen den sich senkenden Bahnschranken hindurch. Hierbei kollidierte das Dach des Wagens mit der rechten Schranke, wodurch diese abbrach. Auch die linke Schranke wurde touchiert und ebenfalls beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Talstraße fort. Der Schaden an der Schrankenanlage, die in der Folge repariert wurde, dürfte sich auf schätzungsweise 1.000 Euro belaufen. Zu einer konkreten Gefährdung des Bahnverkehrs war es nicht gekommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf das weiße Fahrzeug, an dem Böblinger-Kennzeichen angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07073/91590-0 zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen haben zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen erlitten. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Mann mit einem VW Transporter die Neustraße in Richtung Obertorplatz. Nach aktuellem Kenntnisstand wollten zeitgleich zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche die Neustraße an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt bei Grün überqueren. In der Folge wurde zumindest eine der Personen von der Fahrzeugfront erfasst. Beide wurden jedoch verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden am VW beträgt circa 3.000 Euro. (mr)

