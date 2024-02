POL-RE: Bottrop: Junge verletzt sich leicht bei Unfall auf E-Scooter

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat einen 35-jährigen Ladendieb festgenommen. Keine 24 Stunden später wurde er am Amtsgericht Gladbeck - im beschleunigten Verfahren - verurteilt. Der 35-Jährige aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte am Montag in einem Geschäft auf der Hochstraße mehrere Flaschen hochwertiges Parfüm gestohlen. Als er die Filiale mit den Waren im Wert von über 600 Euro gegen ...

