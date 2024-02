Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht - Korrektur

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte die Tür zu einer Gaststätte an der Borkener Straße auf. Anschließend hebelten sie einen Spielautomaten auf und nahmen die Geldkassette aus dem Gerät mit. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Mit Bargeld als Beute flüchteten unbekannte Einbrecher aus einer Wohnung an der Hansemannstraße. Am Dienstag, zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr, hebelten die Täter die Balkontür einer Hochparterrewohnung auf, durchsuchten die Wohnräume nach Beute und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Über die Terrassentür gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Rumpf-Straße. Der Einbruch passierte zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend. Fest steht, dass die Einbrecher Bargeld mitgenommen haben. Zu weiterem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Marl

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen Unbekannte am Dienstag über die Wohnungstür in Wohnräume an der Brüderstraße ein. Hier wurde das Schlafzimmer nach Beute durchsucht. Die Einbrecher nahmen Gold- und Silberschmuck mit. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell