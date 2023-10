POL-NOM: Geldbörse entwendet

Northeim (ots) - Northeim, K406 zwischen Hollenstedt und Höckelheim Freitag, 06.10.2023 20:45 Uhr NORTHEIM (sch) Am Freitagabend befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Friedland die K406 aus Hollenstedt kommend in Fahrtrichtung Höckelheim und erfasste hierbei ein vor ihm querendes Reh. Durch den Zusammenstoß mit dem Tier kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Das Reh flüchtete in unbekannte Richtung. Der zuständige Jagdberechtigte wurde in ...

mehr