Polizei Düren

POL-DN: Am Samstagabend kurz vor 19:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Ortslage Stockheim zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden.

Kreuzau-Stockheim (ots)

Ein 32-jähriger aus Winden hatte die B56 mit seinem Transporter in Richtung Düren befahren, als er plötzlich nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Pkw eines 34-jährigen Kreuzauers kollidierte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Transporter der Verursachers kippte auf die rechte Fahrzeugseite und der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so dass er durch die eingesetzten Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Unfallverursacher und der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurden durch den Unfall schwer verletzt. Beide mussten in örtliche Krankenhäuser verbracht werden. Der Beifahrer, ein 43jähriger Mann aus Kreuzau, des Verursachers erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 25000,- EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da der Unfallverursacher mehreren Zeugen bereits im Vorfeld des Unfalls durch seine Fahrweise aufgefallen war, wurde sein Führerschein, wegen des Verdachtes auf eine Straßenverkehrsgefährdung, sichergestellt.

