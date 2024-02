POL-WND: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

St. Wendel (ots) - Am Samstag kam es gegen 19:10h zu einem Verkehrsunfall in der Straße Elsenbach in Urweiler. Ein Fahrzeugführer aus Nohfelden wollte mit seinem Pkw nach rechts in die Landstraße in Richtung Baltersweiler abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Mann wurde nicht verletzt. Er stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. ...

