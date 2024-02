Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

St. Wendel (ots)

Am Freitag kam es gegen 19:45h zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 1 kurz vor der Anschlussstelle Tholey. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt auf der Autobahn, dass es im Rückspiegel zu einem Funkenflug an seinem Mercedes-Benz gekommen war. Er hielt daraufhin den Pkw auf dem Standstreifen an. Binnen wenigen Minuten geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand noch Schaden an der Teerdecke auf dem Standstreifen. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Es wurde durch den Brand niemand verletzt.

