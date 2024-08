POL-HA: Mann bricht in Boeler Imbissbude ein

Hagen-Haspe (ots) - Am Mittwochnachmittag (14.08.2024) wurde eine Polizeistreife wegen einer häuslichen Gewalt in ein Mehrfamilienhaus in Haspe alarmiert. Eine weinende junge Frau erwartete die Beamten und gab an, von ihrem Ehemann mehrfach mit einer Tasche geschlagen worden zu sein. Außerdem habe er sie geschubst und gewürgt. Die Frau äußerte glaubhaft weiter, ...

