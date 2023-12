POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Ackerschlepper mit Gülleanhänger kommt von der Fahrbahn ab

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tage (04.12.2023) kam es im Westerstede zu zwei Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser. In der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus in der Rhododendronstraße. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Im Haus suchten die Täter nach Wertgegenständen, machten allerdings keine Beute. Im Zeitraum von 10:00 bis 20:00 ...

