Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle - Schwerpunkt: Situative Winterreifenpflicht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 29.11.23 führten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in den Morgenstunden eine Verkehrskontrolle in der Friedenstraße durch. Schwerpunkt dieser Kontrolle war aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse mit schneebedeckter, winterglatter Fahrbahn die Bereifung. "In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht", so Polizeihauptkommissar Sven Schwarz, Leiter der Verfügungseinheit. "Die Bereifung muss allerdings den winterlichen Straßenverhältnissen, also Glatteis, Schneematsch und -glätte, angepasst werden. Dies kann nur mit einer Winterbereifung bzw. einer Ganzjahresbereifung gewährleistet werden", so Schwarz weiter. Im Rahmen der Kontrolle wurden über 60 Pkw in Augenschein genommen. Neben Verstößen wegen mangelhafter Beleuchtung wurden bei drei Pkw Sommerreifen festgestellt. Die Fahrzeugführer, die mit Sommerreifen unterwegs waren, erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Polizeihauptkommissar Sven Schwarz appelliert in diesem Zusammenhang an die Verantwortung und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer/innen: "Eine gute und wetterfeste Bereifung dient nicht nur dem Fahrer selbst, sondern auch seinen Mitmenschen. Wir möchten, dass Sie sicher durch den Winter kommen!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell