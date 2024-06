LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrzeugen gesucht

Föritztal (ots) - Am Samstagnachmittag wurden insgesamt vier Personen aufgrund eines Verkehrsunfalls verletzt. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem PKW die Kreisstraße aus Richtung Sonneberg in Richtung Neuhaus-Schierschnitz entlang. Die Fahrerin fuhr dann nach rechts in eine Busspur und wollte ihren PKW offensichtlich zügig wenden. In dem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinter- bzw. vorbeifahrenden PKW, in ...

