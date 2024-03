Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Gronau (ots)

Am Karsamstag kam es um 22:00 Uhr auf der Enscheder Straße in Höhe der Hausnummer 183 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau aus Enschede befuhr mit ihrem Pkw die Enscheder Straße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Glane und kollidierte aus bislang unbekannten Gründen dort mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Von dort aus wurde der Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert und fuhr gegen den Pkw eines 51-jährigen Niederländers aus Almelo. Die 30-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein niederländisches Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell