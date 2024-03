POL-BOR: Velen - Korrektur zur Meldung "Waffenarsenal ..."

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus; Tatzeit: zwischen 26.03.2024, 16.00 Uhr, und 27.03.2024, 07.00 Uhr; Mutwillig haben Unbekannte in Ahaus den Unterstand einer Bushaltestelle beschädigt. Die Täter schlugen eine Glasscheibe des Wartehäuschens ein. Dazu kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen vor einer Schule an der Straße Hof zum Ahaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat ...

