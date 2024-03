Polizei Mettmann

POL-ME: Quad-Fahrer fuhr zu schnell in Kurve ein - Mitfahrerin schwer verletzt - Velbert - 2403042

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag, 9. März 2024, kam es an der Kohlenstraße in Velbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Leverkusenerin als Mitfahrerin eines Quads schwer verletzt wurde.

Nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 12:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Leverkusener mit seinem Quad die Kohlenstraße in Richtung Hattingen. Beim Einfahren in die steile Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und bremste stark ab. Dabei wurde seine Mitfahrerin vom Quad geschleudert und schwer verletzt.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen alarmierten unmittelbar einen Rettungswagen und die Polizei. Rettungskräfte brachten die schwer Verletzte in ein naheliegendes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell