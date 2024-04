POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall auf der Celler Straße

Rinteln (ots) - (obo) Am Sonntag, dem 07.04.2024, gegen 19.17 Uhr, ist es an der Einmündung vom Wilhelm-Busch-Weg in den Händelweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei ist der verursachende Pkw mit so großer Wucht gegen ein dort geparktes Fahrzeug gefahren, dass alle im Pkw vorhandenen Airbags ausgelöst wurden. Der / die Fahrzeugführende entfernt sich danach von der Unfallstelle - kehrt jedoch nach 15 Minuten ...

