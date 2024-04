Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(obo) Am Sonntag, dem 07.04.2024, gegen 19.17 Uhr, ist es an der Einmündung vom Wilhelm-Busch-Weg in den Händelweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei ist der verursachende Pkw mit so großer Wucht gegen ein dort geparktes Fahrzeug gefahren, dass alle im Pkw vorhandenen Airbags ausgelöst wurden. Der / die Fahrzeugführende entfernt sich danach von der Unfallstelle - kehrt jedoch nach 15 Minuten zurück. Aufgrund von Widersprüchen zwischen Zeugenaussagen und den Angaben der vermeintlichen Fahrzeugführerin, sucht die Polizei dringend weitere Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden ein Spaziergänger mit Hund und ein weiterer Spaziergänger gesucht, die zur o. g. Zeit am Unfallort gewesen sein sollen und vermutlich Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese und auch alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell