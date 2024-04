POL-STH: Fahrzeugbrand auf dem Festplatz in Stadthagen

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 04.04.2024 ist es im Schwimmbad "Wesavi" an der Mindener Landstraße in Nienburg zu mehreren Spindaufbrüchen gekommen. In der Zeit zwischen 15:10 Uhr und 17:50 Uhr brach eine unbekannte Person mehrere Spinde in der Herren- Sammelumkleidekabine des Schwimmbads auf und entwendete Bargeld aus den darin befindlichen Geldbörsen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen 4-stelligen ...

