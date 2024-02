POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Moers (ots) - Unbekannte Täter haben an der Rheinberger Straße ein mobiles Blitzgerät des Kreises Wesel, einen so genannten BoP, beschädigt. In der Zeit zwischen Dienstag (09:00 Uhr) und Mittwoch (12:00 Uhr) haben die Unbekannten das Panzerglas der Anlage beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. BH/240221-1600 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle ...

