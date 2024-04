Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht in der Büschingstraße in Stadthagen

31655 Stadthagen, Büschingstr. 1 1 (ots)

In der Zeit von Fr., 05.04.2024, 16.30 Uhr bis Sa., 06.04.2024, 11.00 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Büschingstraße in Höhe Nr. 1 mit einem Pkw in eine Hecke gefahren und anschließend weitergefahren. Die Hecke ist dabei beschädigt worden. Am Unfallort sind Teile des Pkw zurückgeblieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen, Tel.: 05721-9822-0, zu melden.(Ro)

