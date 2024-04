Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Bückeburg/Nienstädt (ots)

(ma)

Die 40jährige Fahrerin eines Pkw Daewoo ist am Freitag gegen 19.00 Uhr auf der Riehestraße in Bückeburg mit ihrem Fahrzeug nach dem Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Mindenerin blieb unverletzt. Der Pkw war wegen eines Achsbruches nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Auf der Kreisstraße 18 in Helpsen/Südhorsten geriet eine 42jährige Autofahrerin aus Bad Eilsen am Freitag gegen 10.00 Uhr, nach Auswertung der Unfallspuren, beim Befahren einer Rechtskurve mit ihrem Pkw Renault ins Schleudern. Das Fahrzeug steuerte über den Grünstreifen, schleuderte auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen Straßenbaum und überschlug sich nach dem Aufprall in einem dort verlaufenden Straßengraben. Schließlich kam das Auto in einem Weidezaun zum Stehen. Die 42jährige Pkw-Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 71jähriger Fußgänger, unterwegs mit einem Rollator, ist am Freitag gegen 17.00 Uhr beim Überqueren der Straße "Kreuzbreite" in Bückeburg von dem Pkw einer 70jährigen Autofahrerin aus Obernkirchen angefahren worden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei Bückeburg, bog die 70jährige mit dem Pkw VW vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Hannoversche Straße links ab. Vermutlich betrat zeitgleich der 71jährige aus Lindhorst stammende Fußgänger vom gegenüberliegenden Gehweg die Straße und wurde vom Pkw der Obernkirchenerin erfasst. Der Lindhorster ist nach Verständigung eines Rettungswagens bzw. einem Notarztes in das Klinikum Schaumburg verbracht worden.

