Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Taschendieb

Kaiserslautern (ots)

Mehrere aufmerksame Passanten meldeten der Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann in der Fußgängerzone, der sich an fremden Taschen zu schaffen machte. Aufgrund einer sehr genauen Täterbeschreibung konnte der Langfinger durch Beamte am Fackelbrunnen festgestellt werden. Hier war der Unruhestifter gerade dabei, sich an einem weiteren Rucksack zu bedienen. Bei der anschließenden Kontrolle machte der 38-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Ermittlungen zu den Taschendiebstählen dauern an. Ob der Mann bei seinem Streifzug wirklich Beute gemacht hat, steht derzeit nicht fest. Zeugen, denen der mutmaßliche Täter zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr aufgefallen war, oder denen sogar etwas gestohlen wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell