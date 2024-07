Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat im Visier von Dieben

Leinefelde (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Bergstraße einen Zigarettenautomaten auf. In weiterer Folge entwendeten der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat in der Nacht zu Sonntag, zwischen 3 Uhr und 3.30 Ihr.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0168367

