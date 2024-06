Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht Pkw Audi A6 Avant vor Polizeikontrolle

Bad Frankenhausen (ots)

In der Ortslage Bad Frankenhausen kam es am Sonntag, den 30.06.2024 in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis ca. 11:10 Uhr zur Verfolgung eines schwarzen Pkw Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen SDH-X 8854. Der Pkw, welcher den Beamten im Kreuzungsbereich August-Bebel-Platz / Kyffhäuserstr. in Bad Frankenhausen auffiehl, sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Nach setzen den des Anhaltesignales sowie der Zuschaltung von Sonder- und Wegerecht begann die Verfolgung des Pkw, welcher sich mit rasanter Fahrweise der Kontrolle entzog. Die Verfolgung des Pkw Audi setzte sich durch die Altstadt von Bad Frankenhausen bis hin in die Ortslage Oldisleben fort. Hier brachen die Polizeibeamten die Verfolgung des Audi A6 auf Grund dessen hoher Geschwindigkeit und einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ab. Gegen den Fahrer des Pkw Audi wurde Anzeige wegen eines Kraftfahrzeugrennen erstattet. Die Polizeistation Artern bittet auf diesem Weg Zeugen, welche durch die Fahrweise des Pkw Audi gefährdet wurden, bzw. genaue Angaben zu dem Fahrzeugführer und dessen Beifahrer machen können, sich bei der Polizei des Kyffhäuserkreises Artern 03466 361223 oder Sondershausen 0361 574365023 zu melden.

