Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierfinken Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Zum wiederholten Male wurde der Eisenbahnverein in Heiligenstadt / Ostbahnhof, die dort mehrere Waggons etc. erhalten und pflegen, durch Schmierfinken heimgesucht. Diese brachten an mehreren Waggons Grafitti an. Deren Beseitigung wird voraussichtlich Kosten von mindestens 2.000,-EUR verursachen. Geld, welches ein kleiner Verein mit ehrenamtlichen Mitgliedern, kaum aufbringen kann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell