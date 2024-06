LPI-NDH: Alkohol am Steuer Heuthen

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 28.06.2024 / 14:00 Uhr bis zum 29.06.2024 / 17:00 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich, in das Einfamilienhaus in Fürstenhagen / Dorfstraße 29 einzubrechen. Durch die eingesetzte Polizei wurde vor Ort festgestellt, dass die Täter mittels unbekanntem spitzen Gegenstand vergeblich an Grundstückseingangs- und Terrassentür hebelten, um diese zu öffnen. An beiden entstand ...

