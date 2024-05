Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 05.05.2024

Diepholz (ots)

Weyhe - Raub, Täter entkommen unerkannt

Am Samstag, den 04.05.2024 ist es gegen 14:30 Uhr in der Hombachstraße in Weyhe, Erichshof zu einem Straßenraub gekommen. Nachdem das 83-jährige Opfer aus dem Bus ausgestiegen ist und sich auf dem Weg nach Hause befand, näherten sich zwei bisher unbekannte Personen von hinten. Im Folgenden hielten sie das Opfer fest und entrissen diesem gewaltsam eine Armbanduhr. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen, sodass die Polizei etwaige Zeugen bittet Hinweise an die Polizei Weyhe zu melden (Tel.: 0421/80660).

Stuhr - Kompletträderdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Holunderstraße in Stuhr, Seckenhausen zu einem Diebstahl eines Kompletträdersatzes gekommen. Die bisher unbekannte Täterschaft hat den Audi hierzu aufgebockt und anschließend die Felgen mitsamt der Reifen entwendet. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in Weyhe zu melden (Tel.: 0421/80660).

Syke - Einbruch in das Gymnasium

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in das Gymnasium Syke sowie weiteren Sachbeschädigungen auf dem dortigen Gelände. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet, jedoch ist hierdurch ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000,-EUR entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, welche Informationen zur Tat und Tätern liefern können, um Mithilfe. Hinweise können der Polizei Syke (Tel.: 04242/ 9690) mitgeteilt werden.

