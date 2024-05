Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Kind am Kopf verletzt, Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Auf dem Wasserspielplatz Am Gaswerk in Bruchhausen-Vilsen ist gestern Nachmittag ein 4-jähriges Mädchen verletzt worden.

Eine Gruppe ca. 10 Jahre alter Jungs spielte gegen 16.20 Uhr auf dem Spielplatz und ärgerte u.a. auch kleinere Kinder, die ebenfalls auf dem Spielplatz waren. Sie waren frech und beleidigten auch die Mutter der 4-Jährigen. Als einer der Jungs einen Stock warf, traf er das 4-jährige Mädchen am Kopf. Das Mädchen erlitt eine stark blutendende Platzwunde am Kopf. Der Stockwerfer und seine Freunde nahmen ihre Fahrräder und flüchteten. Am heutigen Freitag erstattete die Mutter eine Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere einen Vater der mit seinen Kindern zur Vorfallszeit am Spielplatz war, sich unter Tel. 04252 / 938250 zu melden.

