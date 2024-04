Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (329) Betrunkener Mann drohte mit Messer - Einweisung in Fachklinik

Nürnberg (ots)

Ein betrunkener Mann mit einem Teppichmesser löste am Donnerstag (04.04.2024) einen Polizeieinsatz im Nürnberger Norden aus. Eine Polizeistreife nahm den 35-Jährigen in einer U-Bahn fest. Er wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen 12:15 Uhr erhielt die Einsatzzentale der mittelfränkischen Polizei eine Mitteilung über einen Mann, der im Bereich der Königsberger Straße mit einem Messer in der Hand aufgetreten sein sollte. Der verwirrt wirkende Mann habe wiederholt lautstarke Drohungen ausgestoßen und sich anschließend in den U-Bahnhof Ziegelstein begeben. Die Polizei leitete daraufhin im Bereich der umliegenden U-Bahnhöfe eine Fahndung ein.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in einer einfahrenden U-Bahn am Nordostbahnhof feststellen. Der 35-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer Jackentasche des Mannes fanden die Polizisten ein Teppichmesser und stellten es sicher.

Ein Atemalkoholtest ergab für den 35-Jährigen einen Wert von über zweieinhalb Promille. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg ließen die Beamten den Mann in eine Fachklinik bringen. Außerdem leiteten sie gegen den Tatverdächtigen Ermittlungen wegen der vorausgegangenen Bedrohungen ein.

