POL-PPRP: Einbruchsversuch in Friseurgeschäft

Ludwigshafen (ots) - In der ersten Aprilwoche (01.04., 9:30 Uhr - 07.04.2024, 9 Uhr) brachen Unbekannte einen geparkten Wohnwagen in der Bürgermeister-Trupp-Straße auf. Was genau aus dem Anhänger gestohlen wurde, ist noch unklar. Haben Sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

