Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Pflegekraft stiehlt Medikamente

Ludwigshafen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau klingelte am Sonntagabend (07.04.2024, 20 Uhr) an der Wohnungstür eines Seniors und einer Seniorin in der Bertolt-Brecht-Straße und gab sich als Pflegekraft aus. Noch an der Eingangstür fragte sie das Ehepaar nach Medikamenten. Anschließend betrat sie die Wohnung und suchte dort nach Medikamenten. Als der Senior sie daraufhin ansprach, verließ sie mit einer Packung Schmerzmittel die Wohnung. Die Frau war circa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hatte lange blonde Haare. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

