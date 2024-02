Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt, Kelsterbach, Viernheim: Bußgelder und Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Darmstadt, Kelsterbach, Viernheim (ots)

Am Dienstag (20.2.) führten Streifen der Wachpolizei insgesamt drei Geschwindigkeitsmessungen in Darmstadt, Kelsterbach und Viernheim durch und stellten dabei zahlreiche Verstöße fest. Bei einer Messung auf der B43 im Bereich Kelsterbach zwischen circa 08.30-12.30 Uhr wurden insgesamt 1566 Fahrzeuge gemessen. Davon überschritten 80 die zulässige Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Fünf Fahrerinnen und Fahrer waren so schnell, dass nun ein Fahrverbot auf sie zukommt. Bei einer weiteren Kontrolle in Darmstadt im Eifelring stellten die Ordnungshüter zwischen 11.45-12.45 Uhr lediglich drei Verstöße fest. Für eine 33-jährige Darmstädterin hatte die Kontrolle aber strafrechtliche Folgen. Sie war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs und muss sich daher nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei einer Kontrolle in Viernheim auf der L3111 in Richtung Hüttenfeld zwischen 15.00-17.00 Uhr überschritten von den gemessenen 57 Fahrzeugen insgesamt zehn die zulässige Geschwindigkeit von erlaubten 50 Stundenkilometern. Zwei Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein 29-jähriger kanadischer Staatsbürger, der mit 125 "Sachen" gemessen wurde. Für das eingeleitete Verfahren gegen ihn musste er eine Sicherheitsleistung von über 1600 Euro aufbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell