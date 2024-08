Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kennzeichen hinter Windschutzscheibe führt zu berauschtem Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend wurde für einen 26-jährigen Stadtbewohner zum Verhängnis. Beamte hielten den Mercedes in der Martin-Luther-Straße an, weil an ihm das vordere Kennzeichen fehlte. Der Mann am Steuer konnte den Polizisten darlegen, dass das Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt wurde und die Kennzeichenhalterung dadurch nicht mehr nutzbar war. Deswegen hatte er das Nummernschild hinter die Windschutzscheibe gelegt. Im Laufe des Gesprächs gab der Fahrer an, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Ein entsprechender Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der psychoaktiven Substanz THC, weswegen der Mann die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten musste. Dort wurde dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Diese soll nun Aufschluss über den Drogenkonsum des Fahrzeugführers geben. Die Ermittlungen zu der Ordnungswidrigkeit dauern an. Seinen Wagen durfte der Mann erst einmal nicht mehr fahren. |kfa

