POL-PPWP: Motorradfahrer fährt gegen hohen Bordstein und stürzt

Kaiserslautern (ots) - Zunächst meldete am Dienstagmittag gegen 15 Uhr ein 33-Jähriger der Polizei eine mutwillige Sachbeschädigung an einem Opel Astra. Das Fahrzeug stand in der Zeit zuvor in der Mühlstraße. Zu einem noch unbekannten Tatzeitpunkt beschädigte jemand das Gefährt mit einem spitzen Gegenstand sowie mit Klebstoff. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro. Am Dienstagabend dann die nächste ...

mehr