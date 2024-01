Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallbeteiligter gesucht

Recklinghausen (ots)

Als eine 46-jährige Marlerin mit ihrem Auto am Donnerstag vom Bachackerweg, nach links in die Carl-Duisberg-Straße abbog, stieß sie mit einem Fahrradfahrer zusammen, der gerade die Carl-Duisberg-Straße querte. Er nutzte die Fußgängerampel. Alle Beteiligten hielten zunächst an, doch dann fuhr der Fahrradfahrer davon. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht.

Die Polizei bittet den Mann, sich zu melden. Er soll etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Er hatte eine Glatze und einen Bart. Unterwegs war er mit einem weißen Herrenrad.

Den zurückgelassenen Rucksack und eine Mütze des Fahrers stellte die Polizei sicher.

Die Unfall ereignete sich um 20.15 Uhr.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell