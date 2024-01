POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Auto- und Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Sythener Straße/Lehmbrakener Straße sind heute Morgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 79-jähriger Mann aus Datteln und eine 59-jährige Frau aus Haltern am See wurden dabei verletzt. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 79-Jährige gegen 9 Uhr auf der Sythener Straße in Richtung Stockwieser Damm. An der Kreuzung stieß er ...

