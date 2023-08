POL-PPRP: Schwerverletzte Person nach Auseinandersetzung

Annweiler am Trifels (ots) - Am Donnerstagabend (24.08.2023), ging gegen 20:30 Uhr bei der integrierten Rettungsleitstelle über die Notruf-App nora ein Hinweis über einen Gasaustritt in einem Wohnhaus in Annweiler ein. Der vermeintliche Bewohner sitze im Rollstuhl und könne sich nicht selbstständig in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr öffnete die Haustür, um den Mann aus der Gefahrenlage zu befreien. Im ...

mehr