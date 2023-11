LPI-EF: Ladendieb mit kalten Füßen

Erfurt (ots) - In Waltersleben vergriffen sich in der vergangenen Nacht Unbekannte an einem Auto. In das Visier der Täter war der Mitsubishi eines 25-jährigen Mannes gerückt, welcher in dem Ortsteil von Erfurt geparkt hatte. Zwischen 22:00 Uhr und 00:45 Uhr schlugen die Diebe die Seitenscheibe des Wagens ein. Anschließend stahlen sie verschiedene optische Geräte im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ...

