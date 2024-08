POL-PPWP: Nötigung durch Taxifahrer

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag zwischen 15:41 Uhr und 18 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Hahnbrunner Straße. Zu dieser Zeit stand dort ein VW-Transporter mit KL-Kennzeichen am Fahrbahnrand. Dieser wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, zurück blieb ein Streifschaden. Möglicherweise war an dem Verursacherfahrzeug ein Anhänger vorhanden. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall ...

mehr