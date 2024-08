Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in leerstehendem Gebäude

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

In einem leerstehenden Gebäude ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 9.30 Uhr wurde das Feuer in dem Anwesen "Am Ring" entdeckt und gemeldet. Das erste Obergeschoss des Hauses brannte teilweise aus und wurde stark verrußt.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandgutachter soll hinzugezogen werden, sobald das Gebäude wieder begehbar ist.

Neben der Polizei waren Feuerwehren der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie Teams des Rettungsdienstes im Einsatz. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell