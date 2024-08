Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte Grün?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in der Hauptstraße. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung, denn die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben: Beide geben an, dass ihre Ampel Grün gezeigt habe. Bisher ist bekannt, dass eine 53-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta gegen 18:30 Uhr in Richtung Schwedelbach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Rummelstraße/Mackenbacher Straße kreuzte dann von links ein Skoda Octavia den Weg des Fords und es kam zum Unfall. Hierbei verletzte sich die 54 Jahre alte Skoda-Fahrerin. Sanitäter kümmerten sich um die leicht verletzte Frau. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. Um die genauen Unfalldetails klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Jeder, der den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

