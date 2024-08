POL-PPWP: Auto zerkratzt - Wer hat etwas beobachtet?

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Straße "Am Mühlberg". In der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (der genaue Tatzeitraum ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen) hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Hierdurch gelangten sie in das noch nicht bezogene Anwesen und entwendeten mehrere Werkzeuge. Auf welche Summe sich der entstandene Schaden beläuft, ist ...

