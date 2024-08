Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Straße "Am Mühlberg". In der Zeit von Samstag bis Montagmorgen (der genaue Tatzeitraum ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen) hebelten Unbekannte ein Fenster auf. Hierdurch gelangten sie in das noch nicht bezogene Anwesen und entwendeten mehrere Werkzeuge. Auf welche Summe sich der entstandene Schaden beläuft, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

